Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 85,7 тысячи га

В Лесопожарном центре добавили, что после кратковременных осадков на севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью. В тушении возгораний сейчас участвуют свыше 1200 человек, в том числе команды из других регионов и лесопользователи. Для авиапатрулирования и доставки сил задействованы 19 воздушных судов, а также водный транспорт.