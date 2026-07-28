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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 85,7 тысячи га

После кратковременных осадков на севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью.

Источник: Комсомольская правда

Днем 28 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 71 пожар на площади 85,7 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Енисейском, Туруханском, Таймырском и Эвенкийском округах. Угрозы населенным пунктам нет, тайга горит в удаленной местности.

В Лесопожарном центре добавили, что после кратковременных осадков на севере региона установилась жаркая ветреная погода с высокой грозовой активностью. В тушении возгораний сейчас участвуют свыше 1200 человек, в том числе команды из других регионов и лесопользователи. Для авиапатрулирования и доставки сил задействованы 19 воздушных судов, а также водный транспорт.

За минувшие сутки специалисты ликвидировали 16 пожаров на площади 10,8 тыс. га. Все возгорания возникли из-за сухих гроз.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.