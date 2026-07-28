Намин заявил, что пасынок пытался свалить двойное убийство на собственную мать

Когда она пришла в себя, осуждённый, как следует из материалов дела, заявил, что именно она расправилась с сыном и своей матерью, а затем пыталась покончить с собой. После этого женщина несколько часов уговаривала его позволить похоронить погибших. В итоге мужчина самостоятельно связался с полицией, при этом, как отмечается в документах, сохранял спокойствие.