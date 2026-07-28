ФСБ задержала жителя ДНР за публичные призывы к экстремизму

В Донецкой Народной Республике правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в призывах к насилию по национальному признаку. Оперативные мероприятия проводили сотрудники регионального управления ФСБ России.
Под стражу попал житель города Ясиноватая. По данным следствия, свои противоправные действия он совершал через интернет. В одном из популярных мессенджеров мужчина оставлял сообщения с призывами к агрессии в адрес группы граждан.
В отношении задержанного уже возбуждено уголовное дело. Его квалифицировали по статье о публичных призывах к экстремистской деятельности. Теперь нарушителю грозит серьезный срок — до пяти лет лишения свободы.
Это не единственный недавний случай пресечения противоправной деятельности. Ранее аналогичная работа была проведена в Хабаровске, где поймали мужчину, сотрудничавшего с иностранной разведкой. Он передавал данные через зарубежные почтовые сервисы, что могло нанести ущерб безопасности страны.