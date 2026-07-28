Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пропавших без вести молодых людей разыскивают в Усольском и Нижнеудинском районах

IrkutskMedia, 28 июля. Правоохранители совместно со спасателями разыскивают молодых людей, без вести пропавших вблизи водоёмов в Усольском и Нижнеудинском районах. 26 июля в отдел полиции поступило сообщение о том, что на реке Уда в районе села Боровинок пропал 19-летний местный житель.

Источник: Пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, известно, что парень находился в компании приятелей и около восьми часов вечера ушёл купаться и не вернулся. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и спасатели.

27 июля около 2 часов ночи 19-летний житель Иркутска ушёл с берега реки Ангара в районе деревни Буреть Усольского района и до настоящего времени не вернулся. О пропаже молодого человека в полицию сообщил брат. Проводятся розыскные мероприятия.

По обоим фактам организованы поисковые мероприятия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники полиции разыскивают в Иркутске 50-летнего Олега Антонова. О пропаже сообщили соседи мужчины. По их словам, в пятницу, 24 июля, иркутянин ушел из дома по улице Киевской, до сих пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может находиться в любой части города.