Пропавших без вести молодых людей разыскивают в Усольском и Нижнеудинском районах

Ранее агентство сообщало, что сотрудники полиции разыскивают в Иркутске 50-летнего Олега Антонова. О пропаже сообщили соседи мужчины. По их словам, в пятницу, 24 июля, иркутянин ушел из дома по улице Киевской, до сих пор его местонахождение неизвестно. Мужчина может находиться в любой части города.