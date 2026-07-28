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Три «массажных салона» закрыла полиция на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке полиция задержала организаторов заведений, которые оказывали интимные услуги под видом массажа.

На Дальнем Востоке полиция задержала организаторов заведений, которые оказывали интимные услуги под видом массажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

Следствие выяснило, что во Владивостоке и Хабаровске работали три точки этой сети. Внутри арендованных помещений было все для «отдыха»: сауны, парные, мини-бары и даже спальни. Официально все это подавалось как обычные спа-процедуры для релаксации.

Было задержано десять человек, в том числе и организаторы — 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, а также их 36-летняя знакомая-бухгалтер. По данным следствия, они оказывали услуги сексуального характера семерым жительницам региона в возрасте от 24 до 42 лет.

Ранее в Перми будут судить участников преступной группы, снимавших детское порно.

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