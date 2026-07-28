Три «массажных салона» закрыла полиция на Дальнем Востоке

Было задержано десять человек, в том числе и организаторы — 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, а также их 36-летняя знакомая-бухгалтер. По данным следствия, они оказывали услуги сексуального характера семерым жительницам региона в возрасте от 24 до 42 лет.