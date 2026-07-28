Три «массажных салона» закрыла полиция на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке полиция задержала организаторов заведений, которые оказывали интимные услуги под видом массажа. Об этом в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.
Следствие выяснило, что во Владивостоке и Хабаровске работали три точки этой сети. Внутри арендованных помещений было все для «отдыха»: сауны, парные, мини-бары и даже спальни. Официально все это подавалось как обычные спа-процедуры для релаксации.
Было задержано десять человек, в том числе и организаторы — 32-летняя женщина и 28-летний мужчина из Владивостока, а также их 36-летняя знакомая-бухгалтер. По данным следствия, они оказывали услуги сексуального характера семерым жительницам региона в возрасте от 24 до 42 лет.
Ранее в Перми будут судить участников преступной группы, снимавших детское порно.
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