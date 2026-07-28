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Силы ПВО уничтожили 356 дронов ВСУ за прошедшую ночь

ПВО уничтожала дроны ВСУ над 13 регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Минувшей ночью российские военные отразили массированную атаку беспилотников со стороны Украины. Системы противовоздушной обороны сработали оперативно и поразили 356 летательных аппаратов противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Согласно данным ведомства, беспилотники самолетного типа были ликвидированы в небе над 13 российскими регионами. В их число вошли Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Тульская, Ростовская, Рязанская и Смоленская области, а также Московский регион и Республика Крым.

Кроме того, цели уничтожались над акваторией Азовского моря. В оборонном ведомстве уточнили, что все атаки были своевременно пресечены.

Стоит напомнить, что это уже вторая крупная волна уничтожения дронов за последние сутки. Ранее, в светлое время суток 27 июля, российская армия уже отчиталась об успешной нейтрализации 182 украинских беспилотников.

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