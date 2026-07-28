Минобороны Польши поможет Испании в борьбе с лесными пожарами

По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах, с начала этого года в Испании и Франции сгорело около 300 тыс. га лесных территорий. Лесной пожар, бушующий в испанской провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), уже считается самым масштабным за всю историю наблюдений в стране. Площадь возгорания там составляет около 50 тыс. га. Пожары также бушуют в провинции Толедо и автономном сообществе Мадрид. Из соображений безопасности были эвакуированы десятки тысяч людей.