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Минобороны Польши поможет Испании в борьбе с лесными пожарами

Глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польские пожарные и оборудование для борьбы с огнем будут переброшены на американских транспортных самолетах CASA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Польша готова оказать помощь Испании в борьбе с лесными пожарами. Об этом заявил вице-премьер правительства Польши, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш.

«Польша поможет Испании в борьбе с пожарами, которые угрожают жителям многих регионов», — написал он в Х. По словам главы Минобороны, польские пожарные и необходимое для борьбы с огнем оборудование будут переброшены в Испанию на транспортных самолетах CASA армии США.

Сколько пожарных планируется направить в Испанию и когда они приступят к борьбе с огнем, Косиняк-Камыш не уточнил.

По данным Европейской системы информирования о лесных пожарах, с начала этого года в Испании и Франции сгорело около 300 тыс. га лесных территорий. Лесной пожар, бушующий в испанской провинции Авила (автономное сообщество Кастилия-и-Леон), уже считается самым масштабным за всю историю наблюдений в стране. Площадь возгорания там составляет около 50 тыс. га. Пожары также бушуют в провинции Толедо и автономном сообществе Мадрид. Из соображений безопасности были эвакуированы десятки тысяч людей.

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