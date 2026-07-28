СКР начал проверку гибели тренера приморского баскетбольного «Динамо» Сандлера

Соболезнования в связи с гибелью тренера выразил губернатор Приморья Олег Кожемяко. Он отметил, что господин Сандлер начал тренерскую карьеру в «Спартаке-Приморье» и с командой завоевал победы на всероссийском уровне. Также несколько лет проработал на Сахалине, а по возвращении во Владивосток возглавил «Динамо».