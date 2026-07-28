Число раненых военных США в Иране превысило 600 человек

Этот показатель побил предыдущий рекорд в 482 раненых, который был зафиксирован всего неделей ранее. Резкий скачок цифр объясняется тем, что военное ведомство решило разделить потери на два отдельных направления. Первое — операция «Эпическая ярость», которая идет с 28 февраля. Второе — так называемые «зарубежные операции», стартовавшие 7 июля.