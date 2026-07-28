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Число раненых военных США в Иране превысило 600 человек

Обновленная статистика Пентагона показывает, что число военнослужащих США, пострадавших в ходе боевых действий против Ирана, перевалило за шесть сотен. Согласно свежим данным, на 27 июля ранения разной степени тяжести получили 624 американских военных. Основная масса пострадавших — 461 человек — служит в сухопутных войсках.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Этот показатель побил предыдущий рекорд в 482 раненых, который был зафиксирован всего неделей ранее. Резкий скачок цифр объясняется тем, что военное ведомство решило разделить потери на два отдельных направления. Первое — операция «Эпическая ярость», которая идет с 28 февраля. Второе — так называемые «зарубежные операции», стартовавшие 7 июля.

Теперь в отчетах Пентагона значится, что в рамках «Эпической ярости» пострадали 417 человек и 14 погибли. В ходе «зарубежных операций» ранения получили 207 военных, четверо погибли. Если сложить обе категории, общее число раненых достигает 624, а погибших — 18.

Такая методика подсчета уже вызвала волну критики в американских СМИ. Журналисты обвиняют Пентагон в том, что он подрывает прозрачность данных, запутывая статистику потерь как среди раненых, так и среди погибших.

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