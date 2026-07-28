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Пьяный рыбак забрался на судно в порту Владивостока по якорной цепи

Ночью 28 июля на рейде порта вахта обнаружила незваного гостя. Мужчина взобрался на борт по цепи, чтобы попросить помощи у рыбаков.

Источник: Svodka 25

Ранним утром на рейде Владивостока произошёл необычный инцидент. Вахтенная служба одного из судов обнаружила на палубе постороннего — мужчина проник на борт по якорной цепи через клюз. Как выяснилось позже, причиной отчаянного поступка стала нехватка топлива у рыбацкой лодки, которая дрейфовала без огней и приборов ночного видения.

Компания рыбаков оказалась в море в критической ситуации — запасы горючего иссякли, а их плавсредство без ходовых огней и радара оставалось невидимым для других судов. Один из членов экипажа принял рискованное решение: вплавь добраться до стоящего на рейде корабля и попросить о помощи.

Мужчина выбрался на борт около 4:30 утра. Он пролез через якорный клюз, поднялся на палубу, где его и застала вахта. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, придало ему смелости для рискованного манёвра.

Помощи от экипажа он не дождался — вместо этого на место прибыли правоохранители. Теперь задержанному предстоит объяснить свои действия полиции и, возможно, понести ответственность за незаконное проникновение на борт. Кроме того, инцидент будет расследован с точки зрения нарушения правил судоходства и безопасности.