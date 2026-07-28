Пьяный рыбак забрался на судно в порту Владивостока по якорной цепи

Помощи от экипажа он не дождался — вместо этого на место прибыли правоохранители. Теперь задержанному предстоит объяснить свои действия полиции и, возможно, понести ответственность за незаконное проникновение на борт. Кроме того, инцидент будет расследован с точки зрения нарушения правил судоходства и безопасности.