Пьяный рыбак забрался на судно в порту Владивостока по якорной цепи

Ранним утром на рейде Владивостока произошёл необычный инцидент. Вахтенная служба одного из судов обнаружила на палубе постороннего — мужчина проник на борт по якорной цепи через клюз. Как выяснилось позже, причиной отчаянного поступка стала нехватка топлива у рыбацкой лодки, которая дрейфовала без огней и приборов ночного видения.
Компания рыбаков оказалась в море в критической ситуации — запасы горючего иссякли, а их плавсредство без ходовых огней и радара оставалось невидимым для других судов. Один из членов экипажа принял рискованное решение: вплавь добраться до стоящего на рейде корабля и попросить о помощи.
Мужчина выбрался на борт около 4:30 утра. Он пролез через якорный клюз, поднялся на палубу, где его и застала вахта. По словам очевидцев, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, что, вероятно, придало ему смелости для рискованного манёвра.
Помощи от экипажа он не дождался — вместо этого на место прибыли правоохранители. Теперь задержанному предстоит объяснить свои действия полиции и, возможно, понести ответственность за незаконное проникновение на борт. Кроме того, инцидент будет расследован с точки зрения нарушения правил судоходства и безопасности.