Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородская полиция проверяет информацию об избиении собаки ее хозяином

На кадрах видно, как нижегородец начал таскать животного за шкирку, пинать его и бить об асфальт.

В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина избивал свою собаку прямо во дворе ЖК «Савин парк» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как ни с того, ни с сего нижегородец начал таскать животного за шкирку, пинать его и бить об асфальт.

После этого он засунул собаку в машину и увез в неизвестном направлении. Со слов очевидцев, вернулся домой он уже без собаки. Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в районе 20−21 часов.

Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть ОМВД России «Кстовский» поступило сообщение о жестоком обращении с домашним животным в жилом комплексе в деревне Утечино.

Сотрудники полиции начали проверку этой информация и уже выясняют все обстоятельства происшествия.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дорожный рабочий погиб после наезда автомобиля на Борском мосту.