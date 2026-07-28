Нижегородская полиция проверяет информацию об избиении собаки ее хозяином

В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина избивал свою собаку прямо во дворе ЖК «Савин парк» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как ни с того, ни с сего нижегородец начал таскать животного за шкирку, пинать его и бить об асфальт.