Нижегородская полиция проверяет информацию об избиении собаки ее хозяином

В социальных сетях опубликовали видео, на котором мужчина избивал свою собаку прямо во дворе ЖК «Савин парк» в Нижнем Новгороде. На кадрах видно, как ни с того, ни с сего нижегородец начал таскать животного за шкирку, пинать его и бить об асфальт.
После этого он засунул собаку в машину и увез в неизвестном направлении. Со слов очевидцев, вернулся домой он уже без собаки. Инцидент произошел в понедельник, 27 июля, в районе 20−21 часов.
Как сообщили в ГУ МВД России по Нижегородской области, в дежурную часть ОМВД России «Кстовский» поступило сообщение о жестоком обращении с домашним животным в жилом комплексе в деревне Утечино.
Сотрудники полиции начали проверку этой информация и уже выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что дорожный рабочий погиб после наезда автомобиля на Борском мосту.