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Сотня домов освободилась от воды в Свердловской области за сутки

В Свердловской области за сутки от паводковых вод, вызванных продолжительными дождями, в 14 населенных пунктах освободились 108 жилых домов, сообщили в региональном МЧС. Также вода ушла с 491 приусадебного участка и территории одного дачного дома.

Источник: Коммерсантъ

Кроме того, 27 июля откачали воду из 25 домов, просушены 14 домов. К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 400 человек и 130 единиц техники.

На прошлой неделе на Среднем Урале установилась жаркая погода, в последние дни новых подтоплений не прогнозировалось. Однако на этой неделе снова ожидаются дожди.

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