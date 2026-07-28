Сотня домов освободилась от воды в Свердловской области за сутки

Кроме того, 27 июля откачали воду из 25 домов, просушены 14 домов. К ликвидации последствий паводка и оказанию помощи жителям привлечено более 400 человек и 130 единиц техники.
На прошлой неделе на Среднем Урале установилась жаркая погода, в последние дни новых подтоплений не прогнозировалось. Однако на этой неделе снова ожидаются дожди.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше