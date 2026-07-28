В Прикамье пенсионер отсудил 150 тысяч за упавшее на него дерево

В суд обратился 73-летний житель Перми с требованием взыскать крупную сумму с управляющей компании в качестве компенсации причиненного ему морального вреда.
Как пояснили в краевом суде, причиной иска стал инцидент, произошедший в августе 2024 года. Мужчина шел за покупками в магазин, во дворе на него упало большое дерево. Пострадавший оказался придавлен стволом. Очевидцы происшествия помогли ему выбраться из-под него и вызвали скорую медицинскую помощь.
Медики диагностировали пенсионеру ушиб грудной клетки и рану теменно-затылочной области. Вторая травма стала в дальнейшем причиной сильных головных болей.
В своем иске пострадавший просил обязать управляющую организацию, которая обслуживала территорию, где произошло ЧП, компенсировать ему моральный вред в размере 450 тысяч рублей и возместить судебные расходы.
Суд, выслушав мнения сторон, постановил взыскать с ответчика в пользу истца 150 тысяч рублей, а также 75 тысяч рублей в виде штрафа.
Управляющая компания обжаловала решение первой инстанции, но Судебная коллегия по гражданским делам Пермского краевого суда признала ее доводы несостоятельными.