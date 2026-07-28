В Прикамье пенсионер отсудил 150 тысяч за упавшее на него дерево

Как пояснили в краевом суде, причиной иска стал инцидент, произошедший в августе 2024 года. Мужчина шел за покупками в магазин, во дворе на него упало большое дерево. Пострадавший оказался придавлен стволом. Очевидцы происшествия помогли ему выбраться из-под него и вызвали скорую медицинскую помощь.