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Два человека погибли в ДТП с автомобилем Mercedes и эвакуатором под Солигорском

Жесткое ДТП с Mercedes и эвакуатором случилось под Солигорском, два человека погибли.

Источник: Комсомольская правда

Два человека погибли в ДТП с автомобилем Mercedes и эвакуатором под Солигорском. Подробности сообщает Следственный комитет.

Согласно предварительным данным, в понедельник, 20 июля, примерно в 20.00 21-летний житель Солигорска, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, ехал на 153-м километре автодороги Р23 Минск-Микашевичи.

Водитель выехал на полосу встречного движения для обгона, где врезался в эвакуатор ГАЗель.

«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 18-летняя пассажир, жительница Старобина, погибли на месте», — привели подробности в СК.

Жесткое ДТП с Mercedes и эвакуатором случилось под Солигорском, два человека погибли. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.

В больницу с травмами была доставлена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, находившаяся в автомобиле. Водитель эвакуатора не пострадал.

По указанному факту было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовное дело — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

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