Два человека погибли в ДТП с автомобилем Mercedes и эвакуатором под Солигорском. Подробности сообщает Следственный комитет.
Согласно предварительным данным, в понедельник, 20 июля, примерно в 20.00 21-летний житель Солигорска, находившийся за рулем автомобиля Mercedes, ехал на 153-м километре автодороги Р23 Минск-Микашевичи.
Водитель выехал на полосу встречного движения для обгона, где врезался в эвакуатор ГАЗель.
«В результате ДТП водитель легкового автомобиля и его 18-летняя пассажир, жительница Старобина, погибли на месте», — привели подробности в СК.
Жесткое ДТП с Mercedes и эвакуатором случилось под Солигорском, два человека погибли. Фото: телеграм-канал УВД Миноблисполкома.
В больницу с травмами была доставлена 19-летняя жительница агрогородка Гоцк, находившаяся в автомобиле. Водитель эвакуатора не пострадал.
По указанному факту было заведено уголовное дело по части 3 статьи 317 Уголовное дело — нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.
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