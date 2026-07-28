В Татарстане шквалистый ветер сорвал крыши и повалил 12 деревьев

Последствия урагана ощутили на себе и жители крупных городов. Спасатели сообщают о падении 12 крупных деревьев. В Казани зафиксировано три таких инцидента, еще по три случая произошло в Чистопольском и Аксубаевском районах, а также одно падение в Арском районе.