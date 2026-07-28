В Татарстане шквалистый ветер сорвал крыши и повалил 12 деревьев

Жертвами разгула стихии в Татарстане стали сразу несколько муниципалитетов. По информации Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, наиболее серьезный урон зафиксирован в Аксубаевском районе. Там порывы ветра, достигавшие скорости 24 метра в секунду, частично разрушили крыши двух жилых домов и пяти хозяйственных построек.
Последствия урагана ощутили на себе и жители крупных городов. Спасатели сообщают о падении 12 крупных деревьев. В Казани зафиксировано три таких инцидента, еще по три случая произошло в Чистопольском и Аксубаевском районах, а также одно падение в Арском районе.
Падение зеленых насаждений привело к аварийным отключениям на линиях электропередач. Без света на некоторое время остались 1079 абонентов в Лениногорском, Чистопольском, Альметьевском и Высокогорском районах. Кроме того, перебои с электроснабжением затронули детские оздоровительные лагеря «Ровесник» и «Солнышко», расположенные в Чистопольском районе.
К счастью, энергетикам удалось оперативно справиться с последствиями непогоды. В Сетевой компании РТ подтвердили, что электроснабжение всех потребителей полностью восстановлено. На данный момент отключенных абонентов нет, ситуация находится под контролем коммунальных служб.