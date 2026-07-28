В Подмосковье мошенники обманули призывника на 75 млн рублей от имени военкомата

Татьяна Петрова добавила, что позже с молодым человеком вновь связались преступники и сообщили о взломе его аккаунта в ФНС. Утверждалось, что злоумышленники получили персональные данные и использовали их для перевода денег человеку, находящемуся в федеральном розыске. Молодого человека назвали подозреваемым в финансировании терроризма. Для «непривлечения к ответственности» ему предложили собрать все имеющиеся дома сбережения и передать их курьеру.