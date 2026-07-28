356 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами ночью

Атака БПЛА на Воронежскую область была отражена минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.
Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над одним городским округом и шестью районами региона ликвидировали 33 беспилотника. По предварительным данным, люди не пострадали.
«В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление трёх хозпостроек и частного дома», — добавил глава региона.
По информации военного ведомства, с восьми часов вечера 27 июля до восьми часов утра 28 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 356 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.