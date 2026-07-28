Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

356 БПЛА уничтожили над Воронежской областью и другими регионами ночью

Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над одним городским округом и шестью районами региона ликвидировали 33 беспилотника.

Источник: Аргументы и факты

Атака БПЛА на Воронежскую область была отражена минувшей ночью, сообщает Минобороны РФ.

Как уточнил губернатор Александр Гусев, в небе над одним городским округом и шестью районами региона ликвидировали 33 беспилотника. По предварительным данным, люди не пострадали.

«В результате падения обломков сбитого БПЛА в одном из районов повреждено остекление трёх хозпостроек и частного дома», — добавил глава региона.

По информации военного ведомства, с восьми часов вечера 27 июля до восьми часов утра 28 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 356 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Тульской, Ростовской, Рязанской и Смоленской областями, а также над Московским регионом, Республикой Крым и над акваторией Азовского моря.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше