ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке топлива в Новосибирской области

Новосибирское управление ФАС возбудило дело в отношении компаний ООО «ГК Альянс» и ООО «Стрежтранссервис», заподозрив их в картельном сговоре на оптовом рынке топлива. Об этом сообщили в Федеральной антимонопольной службе.
— Поводом для разбирательства стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, — говорится в сообщении службы.
В настоящее время Новосибирское УФАС проводит сбор и анализ информации в рамках возбужденного дела. По итогам проверки ведомство даст правовую оценку действиям компаний.
Кроме того, ФАС ранее возбудила дела в отношении владельцев автозаправок в Нижегородской, Пермской и Новосибирской областях, а также в Республике Коми из-за необоснованного роста цен на топливо. Предупреждения также получили операторы АЗС в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях, передает ТАСС.
Ранее Государственная дума РФ приняла в третьем чтении закон, направленный на стабилизацию ситуации на рынке топлива. Теперь у правительства России будут расширенные административные функции в энергетической сфере. Предполагается, что изменения помогут активизировать поставки топлива на внутренний российский рынок, а также обеспечат появление дополнительных стратегических резервов горючего.