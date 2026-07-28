ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке топлива в Новосибирской области

— Поводом для разбирательства стали факты реализации бензина АИ-92 и АИ-95 по различным ценам для разных покупателей. При этом цена продажи бензина лицам, которые не вступили в сговор, была выше, что в конечном итоге могло отразиться на розничной цене топлива, — говорится в сообщении службы.