Сотрудница почты в Елабуге украла 61 миллион и почти сожгла отделение

Шокирующая история финансовой нечистоплотности и отчаянной попытки уничтожить улики вскрылась в Елабужском районе Татарстана. По данным следствия, местная жительница, работавшая в почтовом отделении, на протяжении четырех с половиной лет безнаказанно похищала денежные средства из кассы учреждения.
Как установили правоохранители, преступная схема действовала с 2022 по 2026 год. За это время злоумышленнице удалось присвоить колоссальную сумму, превышающую 61 миллион рублей. Масштаб хищений, совершенных рядовой сотрудницей, поразил даже опытных следователей.
Однако копить долги перед работодателем вечно не получалось. Осознав неминуемое разоблачение из-за образовавшейся колоссальной недостачи, женщина решилась на крайние меры. Чтобы уничтожить следы преступления и избавиться от бухгалтерских документов, она попыталась организовать поджог в рабочем помещении почты. К счастью, сотрудники оперативно пресекли возгорание, не дав огню уничтожить вещественные доказательства и причинить серьезный ущерб зданию.
В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное производство. Действия женщины квалифицированы по статье о краже в особо крупном размере, что грозит фигурантке длительным сроком лишения свободы. На период следствия суд избрал для нее меру пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, специалисты устанавливают все эпизоды преступной деятельности.