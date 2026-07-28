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33 дрона сбили над семью муниципалитетами Воронежской области

Опасность атаки БпЛА сохраняется свыше 11 часов.

Источник: Комсомольская правда

В ночь с 27 на 28 июля дежурными силами ПВО в небе над одним городским округом и шестью районами нашего региона сбили 33 беспилотных летательных аппарата. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Александр Гусев.

— По предварительным данным, пострадавших нет, — уточнил глава региона.

По словам чиновника, в результате падения обломков сбитого БпЛА в одном из районов выбиты стекла в частном доме и трех хозпостройках.

В 11-ти муниципалитетах отменена непосредственная угроза удара БпЛА. При этом опасность атаки дронов сохраняется на всей территории области.

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