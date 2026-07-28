Впервые в Черемхове мать подростка стала фигуранткой дела после покупки мотоцикла сыну

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и ГУ МВД по области, в феврале этого года женщина купила своему сыну мотоцикл. Подросток стал систематически управлять транспортным средством. В мае он попался в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.
Так, 9 мая на одной из улиц поселка в Черемховском районе подросток не справился с управлением мотоцикла, съехал с проезжей части и врезался в металлическое ограждение мусорных баков. Юного байкера и его 15-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.
На основе собранных Госавтоинспекцией материалов сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении матери школьника. Проводятся следственные действий.
Добавим, прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с пострадавшим подростком. Ход и результаты расследования уголовного дела, законность принятых процессуальных решений контролируются, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.