Впервые в Черемхове мать подростка стала фигуранткой дела после покупки мотоцикла сыну

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и ГУ МВД по области, в феврале этого года женщина купила своему сыну мотоцикл. Подросток стал систематически управлять транспортным средством. В мае он попался в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.