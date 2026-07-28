Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Впервые в Черемхове мать подростка стала фигуранткой дела после покупки мотоцикла сыну

IrkutskMedia, 28 июля. В Черемхове следователи возбудили уголовное дело в отношении 54-летней женщины, которая приобрела своему 15-летнему сыну мотоцикл Progasi Super Max CB 300. Ее обвиняют в вовлечении несовершеннолетнего в действия, представляющие для его жизни опасность. Отметим, что это первое такое уголовное дело в городе.

Источник: Госавтоинспекция

Как сообщили в пресс-службах СУ СКР по региону и ГУ МВД по области, в феврале этого года женщина купила своему сыну мотоцикл. Подросток стал систематически управлять транспортным средством. В мае он попался в поле зрения сотрудников Госавтоинспекции за нарушение правил дорожного движения.

Так, 9 мая на одной из улиц поселка в Черемховском районе подросток не справился с управлением мотоцикла, съехал с проезжей части и врезался в металлическое ограждение мусорных баков. Юного байкера и его 15-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали.

На основе собранных Госавтоинспекцией материалов сотрудники СК возбудили уголовное дело в отношении матери школьника. Проводятся следственные действий.

Добавим, прокуратура поставила на контроль расследование уголовного дела, возбужденного после ДТП с пострадавшим подростком. Ход и результаты расследования уголовного дела, законность принятых процессуальных решений контролируются, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приангарья.