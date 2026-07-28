У омской «Тепловой компании» отсудили 2 миллиона за гибель ветерана труда в яме с кипятком

«Установлено, что 26 ноября 2025 г. мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся вблизи д. 53 на ул. Малая Ивановская в результате прорыва трубопровода, принадлежащего ресурсоснабжающей организации. От полученных не менее 60% ожогов тела пострадавший скончался в больнице», — говорится в официальном сообщении.