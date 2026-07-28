У омской «Тепловой компании» отсудили 2 миллиона за гибель ветерана труда в яме с кипятком

ЧП случилось в ноябре 2025 года — 78-летний мужчина шел по улице и провалился. После этого в отношении сотрудников АО «Тепловая компания» было возбуждено уголовное дело о халатности.
«Установлено, что 26 ноября 2025 г. мужчина провалился в яму с кипятком, образовавшуюся вблизи д. 53 на ул. Малая Ивановская в результате прорыва трубопровода, принадлежащего ресурсоснабжающей организации. От полученных не менее 60% ожогов тела пострадавший скончался в больнице», — говорится в официальном сообщении.
Погибшим оказался директором центра агрохимической службы «Омский», был ветераном труда, обладал почетным званием «Заслуженный агроном Российской Федерации», был награжден золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» и другими наградами.
Заявляется, что ресурсоснабжающая организация не оказывала помощь родственникам, поэтому прокуратура направила иск в суд о взыскании с организации компенсации морального вреда и расходов на погребение в пользу дочери и сына погибшего мужчины.
Суд удовлетворил иск и постановил взыскать с ответчика 2 миллиона рублей, добавили в ведомстве.