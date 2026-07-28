Житель Самары предстанет перед судом за покушение на сбыт мефедрона

Как уточняют в ведомстве, во время осмотра квартиры задержанный самостоятельно указал на место хранения запрещенных веществ — около обеденного стола на кухне. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков с белым веществом, коробку, электронные весы и другие предметы для фасовки. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых свертках находился мефедрон массой 32 грамма.