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Житель Самары предстанет перед судом за покушение на сбыт мефедрона

В Самаре полицейские задержали жителя 1989 года рождения на пересечении улиц Советской Армии и Высоковольтной.

Источник: Коммерсантъ

Он добровольно выдал восемь свертков с наркотическим средством и сообщил, что наркотики также хранятся у него дома для сбыта через тайники-закладки. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В отношении жителя возбуждено уголовное дело, которое направлено в суд.

Как уточняют в ведомстве, во время осмотра квартиры задержанный самостоятельно указал на место хранения запрещенных веществ — около обеденного стола на кухне. В присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 26 свертков с белым веществом, коробку, электронные весы и другие предметы для фасовки. По результатам проведенного исследования установлено, что в изъятых свертках находился мефедрон массой 32 грамма.

По версии следствия, подозреваемый нашел в интернете объявление о «легком заработке» и согласился участвовать в распространении наркотиков. По указанию куратора он забирал партии наркотиков из тайников и планировал организацию их последующего сбыта.