Дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту

Трагическое дорожно‑транспортное происшествие зафиксировано на Борском мосту в Нижнем Новгороде. О случившемся проинформировала пресс‑служба региональной ГИБДД.
Авария произошла 27 июля в 23:10. По предварительным данным, 35‑летний водитель автомобиля «ГАЗель», следовавший со стороны Нижнего Новгорода, совершил столкновение с машиной, задействованной в дорожных ремонтных работах.
В результате удара спецтранспорт наехал на 48‑летнего мужчину, который в тот момент выполнял рабочие задачи. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался прямо на месте ДТП.
Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.
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