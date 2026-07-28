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Дорожный рабочий погиб в ДТП на Борском мосту

Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Трагическое дорожно‑транспортное происшествие зафиксировано на Борском мосту в Нижнем Новгороде. О случившемся проинформировала пресс‑служба региональной ГИБДД.

Авария произошла 27 июля в 23:10. По предварительным данным, 35‑летний водитель автомобиля «ГАЗель», следовавший со стороны Нижнего Новгорода, совершил столкновение с машиной, задействованной в дорожных ремонтных работах.

В результате удара спецтранспорт наехал на 48‑летнего мужчину, который в тот момент выполнял рабочие задачи. Полученные пострадавшим травмы оказались несовместимыми с жизнью — он скончался прямо на месте ДТП.

Сотрудники профильных служб продолжают устанавливать все обстоятельства аварии.

Ранее в Нижнем Новгороде простятся с иеромонахом Тихоном 28 июля.