В Курске беспилотник попал в квартиру многоэтажного дома

Беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Курске, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. При ударе дрон не взорвался.
«В момент удара в квартире, куда влетел БПЛА, никто не находился, обошлось без пострадавших», — уточнил чиновник.
Сотрудники МЧС эвакуировали жильцов дома, территорию оцепили. Саперы уже обезвредили взрывное устройство БПЛА.
В ночь на 28 июля средства ПВО сбили 356 дронов над территорией России, сообщили в Минобороны. В подмосковном Чехове БПЛА попал в жилую многоэтажку. Данные о возможных пострадавших уточняются.
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