В Ростове жильцам повреждённой высотки временно закрыт доступ в квартиры

В городе продолжаются работы по устранению последствий ночного налёта беспилотников ВСУ. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь осмотрел микрорайон «Красный Аксай», где один из многоквартирных домов получил разрушения. Как сообщил глава региона, основной удар пришёлся на верхние этажи: повреждены жилые помещения и затронута несущая конструкция здания. Из-за угрозы безопасности вход в квартиры временно запрещён. Эвакуированные жители пока размещены у родственников или в пунктах временного размещения. В ближайшее время специальная комиссия рассмотрит вопрос об организации кратковременного доступа собственников в жилье. Это необходимо, чтобы люди могли забрать документы, ценные вещи и позаботиться о домашних питомцах. Затем эксперты проведут детальную оценку, чтобы решить, подлежит ли дом восстановлению и безопасна ли его дальнейшая эксплуатация.