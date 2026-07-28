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Браконьер в Приморье заплатит 120 тысяч рублей за незаконную добычу косули

Суд обязал нарушителя возместить ущерб, причиненный животному миру после рейда охотнадзора.

Источник: PrimaMedia.ru

Суд Приморья взыскал с браконьера 120 тысяч рублей за незаконную добычу сибирской косули. Нарушителя выявили во время рейда в общедоступных охотничьих угодьях, а после отказа добровольно компенсировать ущерб дело дошло до суда, сообщила пресс-служба министерства природы Приморского края.

«За незаконную добычу косули природе был причинён ущерб в размере 120 тысяч рублей. Добровольно возмещать его нарушитель не стал, поэтому природоохранная прокуратура обратилась в суд», — говорится в сообщении.

Инспектор охотнадзора выявил нарушителя во время рейда в общедоступных охотничьих угодьях. Мужчина перевозил шесть фрагментов туши сибирской косули, однако не смог предъявить разрешение на добычу животного и другие обязательные документы.

Сначала браконьера привлекли к административной ответственности за нарушение правил охоты. По статье 8.37 КоАП РФ ему назначили штраф в размере 4 тысяч рублей.

После того как нарушитель отказался добровольно возместить ущерб, причиненный объектам животного мира, природоохранная прокуратура обратилась в суд. Дальнегорский районный суд удовлетворил иск и обязал мужчину полностью компенсировать ущерб в размере 120 тысяч рублей.

Исполнение судебного решения находится на контроле природоохранной прокуратуры.

Напомним, что недавно в Приморье «спасли» косулёнка — на этот раз его передали в Центр реабилитации диких животных «Тигр». Сейчас малыш находится под присмотром специалистов и получает молоко из бутылочки.