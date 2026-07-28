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Четыре транс-женщины напали на туриста и ограбили его

В Таиланде полиция задержала четырех человек, которых подозревают в нападении и ограблении австралийского туриста в Паттайе.

В Таиланде полиция задержала четырех человек, которых подозревают в нападении и ограблении австралийского туриста в Паттайе. Об этом сообщает портал Khaosod. По данным следствия, инцидент произошел еще в конце декабря прошлого года, однако подозреваемых удалось задержать только спустя несколько месяцев.

Как рассказал 53-летний гражданин Австралии, на одной из улиц Паттайи на него напала группа транс-женщин* («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), которые избили его и похитили личные вещи. После происшествия подозреваемые скрылись и, по версии полиции, находились в разных районах Таиланда.

Все четверо задержанных не согласились с предъявленными обвинениями в нападении и краже. В настоящее время они переданы следователям, которые продолжают расследование обстоятельств произошедшего.

(«Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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