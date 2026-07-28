Четыре транс-женщины напали на туриста и ограбили его

В Таиланде полиция задержала четырех человек, которых подозревают в нападении и ограблении австралийского туриста в Паттайе. Об этом сообщает портал Khaosod. По данным следствия, инцидент произошел еще в конце декабря прошлого года, однако подозреваемых удалось задержать только спустя несколько месяцев.