Сотрудник предприятия в Котельниково украл 2 тонны кабеля на 1,3 млн

Оперативники быстро вышли на след подозреваемого. Им оказался 36-летний работник того же предприятия. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, как провернул кражу. Он погрузил кабель в кузов грузовика, а сверху замаскировал деревянными паллетами, чтобы никто ничего не заметил. В планах у злоумышленника было сдать кабель в пункт приема металлолома и получить деньги.