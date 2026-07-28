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Новосибирский сервис нашёл более 200 пропавших детей за год

Теперь от звонка до начала поисков проходит не более 20 минут.

Источник: Аргументы и факты

Новосибирский сервис «Дети 112» за год помог найти свыше 200 пропавших детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития.

Запущенный в апреле 2025 года при участии «ЛизаАлерт», проект ускорил розыск: после обращения на 112 или 102 родитель за три клика загружает фото ребёнка — и снимок сразу попадает в полицейскую базу, после чего стартует биометрический поиск.

Теперь от звонка до начала поисков проходит не более 20 минут (раньше на это уходили часы); только в 2025 году так нашли 121 несовершеннолетнего.