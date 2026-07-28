Житель Новосибирской области получил условный срок за полкило пороха в доме

Доволенский районный суд вынес приговор жителю Здвинского района. Он был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.
Как установлено в суде, мужчина, не имея разрешения на хранение длинноствольного оружия, дающего право на приобретение и хранение взрывчатых веществ, держал в своём доме порох двух видов. Речь идёт о бездымном порохе общей массой более 443 граммов, который хранился в двух металлических банках, и дымном порохе массой свыше 57 граммов, который также был размещён в металлической банке. Запасы взрывчатого вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области, подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия по части первой статьи 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор уже вступил в законную силу.