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Житель Новосибирской области получил условный срок за полкило пороха в доме

Суд приговорил жителя Здвинского района к 6 годам условно за незаконное хранение более 500 граммов дымного и бездымного пороха.

Источник: Om1 Новосибирск

Доволенский районный суд вынес приговор жителю Здвинского района. Он был признан виновным в незаконном хранении взрывчатых веществ.

Как установлено в суде, мужчина, не имея разрешения на хранение длинноствольного оружия, дающего право на приобретение и хранение взрывчатых веществ, держал в своём доме порох двух видов. Речь идёт о бездымном порохе общей массой более 443 граммов, который хранился в двух металлических банках, и дымном порохе массой свыше 57 граммов, который также был размещён в металлической банке. Запасы взрывчатого вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судейского сообщества Новосибирской области, подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Суд квалифицировал его действия по части первой статьи 222.1 УК РФ и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два года. Приговор уже вступил в законную силу.