Житель Новосибирской области получил условный срок за полкило пороха в доме

Как установлено в суде, мужчина, не имея разрешения на хранение длинноствольного оружия, дающего право на приобретение и хранение взрывчатых веществ, держал в своём доме порох двух видов. Речь идёт о бездымном порохе общей массой более 443 граммов, который хранился в двух металлических банках, и дымном порохе массой свыше 57 граммов, который также был размещён в металлической банке. Запасы взрывчатого вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.