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За сутки на водоемах Челябинской области утонули два человека

Данную информацию опубликовал региональный Главк МЧС.

Источник: dostup1.ru

Первая трагедия произошла на озере Еткуль (Еткульский округ). Там утонула женщина 1993 года рождения.

«По предварительным данным, она ушла купаться в состоянии алкогольного опьянения и не вернулась. Тело обнаружено в 30 метрах от берега», — рассказали в МЧС региона.

Второй инцидент произошел на реке Кыштымка (Кыштымский округ). Сообщается, что там очевидцы обнаружили на поверхности воды тело неизвестного мужчины. Спасатели извлекли его и передали полиции.

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