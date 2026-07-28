За сутки на водоемах Челябинской области утонули два человека

Первая трагедия произошла на озере Еткуль (Еткульский округ). Там утонула женщина 1993 года рождения.
«По предварительным данным, она ушла купаться в состоянии алкогольного опьянения и не вернулась. Тело обнаружено в 30 метрах от берега», — рассказали в МЧС региона.
Второй инцидент произошел на реке Кыштымка (Кыштымский округ). Сообщается, что там очевидцы обнаружили на поверхности воды тело неизвестного мужчины. Спасатели извлекли его и передали полиции.
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