Мошенники выманили у 18-летнего жителя Подмосковья 75 млн рублей

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали трех подозреваемых в возрасте от 20 до 21 года по местам их жительства в Москве. Задержанные пояснили, что сами стали жертвами аналогичной схемы, а похищенное передавали сообщникам. В настоящее время все фигуранты арестованы.