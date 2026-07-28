Мошенники выманили у 18-летнего жителя Подмосковья 75 млн рублей

Телефонные мошенники похитили у 18-летнего жителя Подмосковья 75 миллионов рублей, убедив его передать им наличные и вскрыть родительский сейф. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Афера началась с того, что молодому человеку позвонил неизвестный, представившийся сотрудником военкомата, и под предлогом оформления пропуска попросил назвать код из СМС. Спустя час юноше перезвонили другие злоумышленники, заявившие, что его аккаунт на портале налоговой службы взломали, а личные данные использовали для перевода денег преступнику. Под предлогом угрозы обвинения в финансировании терроризма аферисты убедили юношу «задекларировать» все накопления.
«В первый день юноша отдал курьеру телефонных мошенников более 43 млн рублей, а в другой позволил “внештатному сотруднику” аферистов пройти в квартиру, где тот, используя болгарку, кувалду и монтировку, вскрыл сейф родителей. Там также находились денежные средства и ювелирные украшения. Общая сумма ущерба составила 75 млн рублей», — рассказала Петрова.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сотрудники полиции оперативно установили личности и задержали трех подозреваемых в возрасте от 20 до 21 года по местам их жительства в Москве. Задержанные пояснили, что сами стали жертвами аналогичной схемы, а похищенное передавали сообщникам. В настоящее время все фигуранты арестованы.