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СК изучит обстоятельства гибели тренера российского баскетбольного клуба Сандлера

Доследственная проверка организована по факту смерти главного тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в СУ СКР по Приморью.

Доследственная проверка организована по факту смерти главного тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в СУ СКР по Приморью.

По предварительным данным, ночью возле дома на улице Набережной во Владивостоке спортсмен, управляя гидроциклом, не справился с управлением и наехал на каменную насыпь.

— От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — добавили в пресс-службе.

На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Специалистами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин гибели Сандлера.

Мужчина погиб в возрасте 44-х лет. Он в разные годы являлся тренером команд «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Под его руководством последний стал чемпионом Суперлиги в 2016 году.