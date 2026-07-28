СК изучит обстоятельства гибели тренера российского баскетбольного клуба Сандлера

Доследственная проверка организована по факту смерти главного тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуарда Сандлера. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в СУ СКР по Приморью.
По предварительным данным, ночью возле дома на улице Набережной во Владивостоке спортсмен, управляя гидроциклом, не справился с управлением и наехал на каменную насыпь.
— От удара гидроцикл опрокинулся на участок отсыпанной грунтовой дороги. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия, — добавили в пресс-службе.
На месте трагедии работают следователи и криминалисты. Специалистами проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин гибели Сандлера.
Мужчина погиб в возрасте 44-х лет. Он в разные годы являлся тренером команд «Восток-65», «Сахалин» и «Спартак-Приморье». Под его руководством последний стал чемпионом Суперлиги в 2016 году.