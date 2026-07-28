Четыре человека пропали после выхода на моторной лодке на реке Анадырь

В Анадырском муниципальном округе Чукотки экстренные службы и волонтеры ищут четырех человек, которые перестали выходить на связь после выхода на моторной лодке к озеру Красное. Группа отправилась на рыбалку на крупнейший водоем региона, однако после ухудшения погоды связь с ними пропала.
К поисковым мероприятиям подключились добровольцы, которые обследуют акваторию реки Анадырь и прилегающие территории. Наземному и водному осмотру местности серьезно мешает штормовая погода.
«В данный момент есть информация, что видели похожее судно возле берега в районе мыса Американская Кошка в устье реки Анадырь. Также видели людей рядом с судном. Подойти к берегу на данный момент нет возможности из-за шторма», — рассказали «Комсомольской правде — Владивосток» в пресс-службе МЧС России по Чукотскому автономному округу.
Вскоре пройдет заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям для координации дальнейших действий. Власти округа готовят запрос на привлечение авиации, чтобы обследовать труднодоступные участки с воздуха. Среди пропавших детей нет, поисковая операция продолжается.
Напомним, трехдневный сплав по реке Чусовой в районе Нижнего Тагила закончился трагедией. Внезапный ураган с грозой и ливнем повалил деревья на лагерь возле «Камня Омутного». В результате умерла 62-летняя туристка из Невьянска.