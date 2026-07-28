Baza: Блогера Соню Мармеладову судят за создание сети интимных каналов

В июне этого года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире блогера Дианы Шурыгиной в Москве. Позднее в отношении девушки возбудили уголовное дело. По данным следствия, она публиковала в закрытом Telegram-канале ролики интимного характера. Позднее выяснилось, что в деле Шурыгиной фигурируют блогер Настя Холод, а также ее продюсер Людвиг Кричкер. Их отправили под домашний арест. Подробности дела Шурыгиной — в материале «Вечерней Москвы».