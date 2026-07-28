Baza: Блогера Соню Мармеладову судят за создание сети интимных каналов

Блогера Соню Мармеладову (настоящее имя — Софья Вершинина) обвиняют в изготовлении и распространении порнографических материалов в интернете группой лиц по предварительному сговору. Об этом во вторник, 28 июля, пишет Baza.
По данным Telegram-канала, с января 2023 года Вершинина заработала на продаже откровенного контента более 30 миллионов рублей.
Как утверждается, блогер вела открытый Telegram-канал, через который продвигала закрытые чаты с платным доступом к фото- и видеоматериалам. В рамках расследования правоохранители провели контрольную закупку: оформили подписку, получили материалы, после чего экспертиза признала их порнографическими.
На допросе, как пишет Baza, Вершинина рассказала, что переехала в Москву в 2022 году. Изначально она работала в сфере интимных услуг, а затем перешла в онлайн и создала систему продажи откровенного контента.
В настоящее время дело рассматривает суд. В случае признания виновной Вершининой грозит до шести лет лишения свободы, сообщается в публикации.
В июне этого года сотрудники правоохранительных органов провели обыск в квартире блогера Дианы Шурыгиной в Москве. Позднее в отношении девушки возбудили уголовное дело. По данным следствия, она публиковала в закрытом Telegram-канале ролики интимного характера. Позднее выяснилось, что в деле Шурыгиной фигурируют блогер Настя Холод, а также ее продюсер Людвиг Кричкер. Их отправили под домашний арест. Подробности дела Шурыгиной — в материале «Вечерней Москвы».