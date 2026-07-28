Дрон ВСУ попал в жилой дом в Курске и застрял в квартире, пострадавших нет

Ранее в МИД России сообщили о росте числа пострадавших среди мирного населения после атак ВСУ. За период с 20 по 26 июля ранения получили 435 человек, включая 14 несовершеннолетних, ещё 57 жителей погибли, среди них семь детей. Общее количество пострадавших за неделю достигло 492 человек — это один из самых высоких показателей за указанный период.