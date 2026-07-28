Власти Удмуртии сообщили о дипфейке с главой региона о бензине

В фейковом обращении от имени Александра Бречалова утверждается, будто после атаки со стороны киевского режима была повреждена нефтебаза, являющаяся ключевым объектом хранения и распределения топлива. На этом фоне жителей республики призывают срочно покупать бензин. Проверка показала, что запись не имеет отношения к главе региона. В Центре управления регионом заявили, что видео полностью создано с использованием технологий искусственного интеллекта.