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Сюрприз из морозилки: Родные нашли человеческие останки, разбирая наследство

В американском штате Аляска родственники умершего мужчины обнаружили в его морозильной камере человеческие останки. Об этом сообщает издание Juneau Independent.

Источник: Life.ru

Находку сделали во время разбора вещей после смерти хозяина дома. Прибывшие полицейские подтвердили, что в морозильной камере находились останки человека.

По предварительным данным, они принадлежат взрослому мужчине, который также являлся родственником умершего владельца дома. Его возраст оценивается примерно в 50−80 лет.

Во время первоначального осмотра следов ножевых или огнестрельных ранений не обнаружили. При этом полиция продолжает расследование и не исключает версию убийства.

Правоохранители пока не установили, как долго останки находились в морозильной камере. Сообщений о пропаже человека, который мог бы соответствовать найденным останкам, ранее не поступало.

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