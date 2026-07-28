МВД сделало важное заявление из-за гибели 12 человек в ДТП за неделю в Беларуси

Министерство внутренних дел сделало важное заявление из-за гибели 12 человек в ДТП за неделю в Беларуси.
«В последние дни на дорогах страны отмечается всплеск дорожно-транспортных происшествий», — обратили внимание в ведомстве.
Основными причинами являются нарушение скоростного режима и правил обгона, выезд на полосу встречного движения, наезды на пешеходов и препятствия. Негативное влияние на ситуацию оказывает и жаркая погода с перепадами атмосферного давления и осадками.
«Только за пятницу и выходные (речь идет про период с 24 по 26 июля. — Ред.) в республике зарегистрировано 29 ДТП, в которых 10 человек погибли и 46 травмированы», — заявили в МВД.
Чтобы стабилизировать ситуацию, ГАИ усиливает контроль на дорогах. Повышенное внимание уделят пресечению грубых нарушений Правил дорожного движения, которые чаще всего приводят к тяжелым последствиям. Особый контроль — мотоциклистам, водителям маршруток.
К нарушителям, предупреждают в МВД, будут применены самые жесткие меры административного воздействия.
Тем временем два человека погибли в ДТП с автомобилем Mercedes и эвакуатором под Солигорском.
Ранее пьяная водитель сбила дверью двух своих пассажирок на АЗС под Минском.
Кроме того, эпидемиологи предупредили белорусов о смертельном заболевании из-за закаток.