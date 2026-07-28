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Теракт СБУ против чиновника из Харьковской области предотвратили в Белгороде

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт, который, по данным ведомства, готовился в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Сотрудники ФСБ предотвратили в Белгороде теракт, который, по данным ведомства, готовился в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, задержан 63-летний житель Белгородской области, которого, как утверждается, завербовала Служба безопасности Украины (СБУ). В ФСБ считают, что он должен был совершить террористический акт по заданию украинских спецслужб.

В ведомстве также заявили, что подозреваемый прошел специальную подготовку в Киеве, где его обучили организации тайников, наружному наблюдению, использованию средств конспирации, а также обращению со взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

— Согласно отведенной фигуранту роли, он должен был осуществить подрыв автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области. Следуя инструкциям, подозреваемый изъял из тайника элементы двух самодельных взрывных устройств, хранение которых осуществлял в подсобном помещении по месту проживания, — цитирует ЦОС ТАСС.

Ранее сотрудники ФСБ также задержали в Луганской Народной Республике троих жителей, которые сотрудничали со спецслужбами Украины. Подозреваемые независимо друг от друга по заданиям ГУР Минобороны Украины, СБУ и СВР собирали и передавали информацию военного характера.

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