ФАС возбудила дела о необоснованном росте цен на топливо в регионах России

Так, нижегородское УФАС инициировало разбирательство в отношении компании, продающей топливо на автозаправочных станциях под брендом ESCO и по франшизе «Газпромнефть». Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Ликом», а антимонопольная служба по Республике Коми — в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000». Кроме того, в Новосибирской области зафиксированы признаки ценового сговора на оптовом рынке из-за разницы в стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 для различных категорий покупателей.