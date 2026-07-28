ФАС возбудила дела о необоснованном росте цен на топливо в регионах России

Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудили ряд дел по признакам необоснованного повышения цен на бензин и дизельное топливо в ряде российских регионов, сообщается на сайте ведомства.
Так, нижегородское УФАС инициировало разбирательство в отношении компании, продающей топливо на автозаправочных станциях под брендом ESCO и по франшизе «Газпромнефть». Пермское УФАС возбудило дело против сети АЗС «Ликом», а антимонопольная служба по Республике Коми — в отношении ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000». Кроме того, в Новосибирской области зафиксированы признаки ценового сговора на оптовом рынке из-за разницы в стоимости бензина марок Аи-92 и Аи-95 для различных категорий покупателей.
Помимо этого, участники топливного рынка в Курской, Оренбургской, Херсонской и Пензенской областях получили официальные предупреждения о недопустимости необоснованного роста цен на АЗС.
В ФАС подчеркнули, что ведомство продолжает осуществлять постоянный мониторинг и жесткий контроль за ценообразованием на рынке нефтепродуктов.