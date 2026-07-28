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Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте под эстакадой МСД

Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте под эстакадой МСД. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

Пять машин столкнулись на Волгоградском проспекте под эстакадой МСД. Об этом во вторник, 28 июля, сообщило агентство городских новостей «Москва».

В результате аварии пострадал один человек. Движение в районе аварии сильно затруднено, сообщается в публикации.

Днем ранее двое человек погибли в результате аварии с грузовиком на Калужском шоссе в Москве. Инцидент произошел вблизи села Вороново. После столкновения иномарка загорелась, затем огонь перекинулся на грузовик.

В тот же день мотоцикл Harley-Davidson столкнулся с автомобилем такси на улице 40 лет Победы в Балашихе. В результате ДТП погиб байкер. Водитель такси получил травмы, его доставили в больницу.