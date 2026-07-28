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Шуваев: ВСУ атаковали рейсовый автобус в Шебекино, 19 человек пострадали

После удара по автобусу в Шебекино шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

Источник: Комсомольская правда

ВСУ вновь нанесли удар по мирным жителям Белгородской области, используя беспилотник. Целью атаки стал рейсовый автобус в городе Шебекино. В результате происшествия пострадали 19 человек, сообщил губернатор региона Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

По информации главы области, инцидент произошел утром 28 июля. К счастью, погибших в результате атаки нет, но все пассажиры получили ранения. Пострадавших были оперативно отправлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

Медики уточняют характер травм. 15 человек пострадали от осколочных ранений, еще у троих предварительно диагностированы акубаротравмы. Состояние шестерых раненых врачи оценивают как тяжелое.

Глава региона заверил, что местные медики окажут всю необходимую помощь пострадавшим. Если потребуется, раненых планируют перевести в федеральные клиники. Губернатор выразил надежду на скорейшее выздоровление каждого из пострадавших.

Во время атаки повреждения получили не только автобус, но и грузовой автомобиль, а также легковая машина, которую посекло осколками.

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