Shot: Около 500 километров автодороги «Колыма» в Якутии закрыли из-за паводка

Около 500 километров трассы «Колыма» закрыли из-за сильного паводка и размытой дороги. Об этом во вторник, 28 июля, сообщили в Telegram-канале Shot.
В последние несколько дней покрытие федеральной автодороги в Якутии сильно пострадало из-за мощных дождей. В некоторых районах на нее сошел поток сели, полностью перекрывший движение.
Трасса стремительно превращается в поток бурной реки с разнесенными участками асфальта. Проехать по ней не получается даже у фур и грузовых машин, которые застревают и оказываются в «водной ловушке».
На данный момент движение перекрыто с 478-го по 960-й километр автодороги — от села Теплый Ключ до поселка Усть-Нера.
При этом за три дня, на протяжении которых действуют временные ограничения, по трассе могло проехать около трех тысяч машин, уточнили в публикации.
До этого дорогу также подтопило из-за размытия грунта на Новочеремушкинской улице у дома 21 в Москве. В связи с этим там было ограничено движение машин по одной полосе.