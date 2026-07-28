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В Перми владелец тибетского мастифа заплатит 200 тысяч за укус ребёнка

Судебный пристав наложил запрет на сделки с имуществом должника.

Судебные приставы взыскали с владельца тибетского мастифа 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего от укуса собаки, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.

Тибетский мастиф без присмотра и без намордника напал на мальчика на улице. Ребёнок получил травмы, проходил лечение и реабилитацию. Владельца оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил обращения с животными. Однако мать пострадавшего обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Суд встал на сторону истца и назначил выплату в 200 тысяч рублей.

Приставы возбудили исполнительное производство, арестовали счета пермяка, но денег на них не оказалось. Тогда судебный пристав наложил запрет на сделки с имуществом должника. Чтобы избавиться от ограничений, мужчина выплатил всю сумму.

Исполнительное производство закрыли в связи с фактическим исполнением.

Ранее сайт perm.aif.ru писал об ошибках при обработке укусов собак.