В Перми владелец тибетского мастифа заплатит 200 тысяч за укус ребёнка

Судебные приставы взыскали с владельца тибетского мастифа 200 тысяч рублей компенсации морального вреда в пользу ребёнка, пострадавшего от укуса собаки, сообщили в ГУФССП России по Пермскому краю.
Тибетский мастиф без присмотра и без намордника напал на мальчика на улице. Ребёнок получил травмы, проходил лечение и реабилитацию. Владельца оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил обращения с животными. Однако мать пострадавшего обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Суд встал на сторону истца и назначил выплату в 200 тысяч рублей.
Приставы возбудили исполнительное производство, арестовали счета пермяка, но денег на них не оказалось. Тогда судебный пристав наложил запрет на сделки с имуществом должника. Чтобы избавиться от ограничений, мужчина выплатил всю сумму.
Исполнительное производство закрыли в связи с фактическим исполнением.
Ранее сайт perm.aif.ru писал об ошибках при обработке укусов собак.