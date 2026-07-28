В Перми владелец тибетского мастифа заплатит 200 тысяч за укус ребёнка

Тибетский мастиф без присмотра и без намордника напал на мальчика на улице. Ребёнок получил травмы, проходил лечение и реабилитацию. Владельца оштрафовали на 10 тысяч рублей за нарушение правил обращения с животными. Однако мать пострадавшего обратилась в суд за компенсацией морального вреда. Суд встал на сторону истца и назначил выплату в 200 тысяч рублей.