В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС

Ранее Метелевские водоочистные сооружения (МВОС) в Тюмени были переведены на усиленный режим из-за критического ухудшения качества воды в реке. Незадолго до этого стало известно, что деревням в Тюменском округе грозит подтопление из-за обильных осадков. В регионе ввели режим повышенной готовности.