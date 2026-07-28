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В Тюмени и Тюменском округе ввели режим ЧС

Ситуация в Тюмени осложнилась из-за паводковой обстановки.

Источник: Комсомольская правда

В Тюмени и Тюменском округе с 12:00 (10:00 по московскому времени) ввели режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за сложной паводковой обстановки. Об этом сообщил губернатор Александр Моор.

Глава региона уточнил, что ситуация остается напряженной, а уровень воды в реке Туре продолжает стремительно расти. По данным на утро вторника, 28 июля, отметка достигла 877 сантиметров.

Введение режима ЧС позволит оперативно задействовать все необходимые силы и ресурсы для защиты населения и инфраструктуры.

Ранее Метелевские водоочистные сооружения (МВОС) в Тюмени были переведены на усиленный режим из-за критического ухудшения качества воды в реке. Незадолго до этого стало известно, что деревням в Тюменском округе грозит подтопление из-за обильных осадков. В регионе ввели режим повышенной готовности.