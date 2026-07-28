Трассу «Колыма» в Якутии затопило из-за дождей

Движение перекрыто уже третьи сутки на отрезке с 478-го по 960-й километр — от Теплого Ключа до Усть-Неры. Дорожное полотно размыто настолько, что проезд невозможен даже для грузовых фур и «Газелей»: машины вязнут в воде. По оценкам SHOT, за это время на маршруте могло скопиться порядка трех тысяч автомобилей. Отдельным водителям удалось преодолеть проблемный участок до момента официального закрытия.