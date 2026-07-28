Трассу «Колыма» в Якутии затопило из-за дождей

Движение по федеральной автодороге «Колыма» в Якутии остановлено на протяжении почти пятисот километров. Причиной стали мощные ливни, спровоцировавшие паводок и разрушение дорожного покрытия. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным источника, сильные дожди, не прекращавшиеся несколько суток, размыли покрытие трассы, а в ряде мест на проезжую часть сошли селевые потоки, полностью заблокировав проезд. Кроме того, на одном из участков потоком воды был снесен мост — к счастью, в этот момент по нему никто не двигался.
«В последние несколько дней мощные дожди снесли покрытие федеральной автодороги “Колыма” в Якутии. В некоторых районах на трассу сошел поток сели, полностью перекрывший движение», — говорится в публикации.
Движение перекрыто уже третьи сутки на отрезке с 478-го по 960-й километр — от Теплого Ключа до Усть-Неры. Дорожное полотно размыто настолько, что проезд невозможен даже для грузовых фур и «Газелей»: машины вязнут в воде. По оценкам SHOT, за это время на маршруте могло скопиться порядка трех тысяч автомобилей. Отдельным водителям удалось преодолеть проблемный участок до момента официального закрытия.
В сети опубликованы кадры, на которых видны мощные потоки воды, размывающие проезжую часть. Упрдор призывает отложить поездки до полного восстановления движения и сообщает, что на месте ведутся очистные работы.
Ранее сообщалось, что обильные ливни вызвали масштабные подтопления в городах Сибири. Самая сложная ситуация наблюдается в Барнауле, Томске и Новосибирске, где затопленными оказались центральные магистрали и жилые кварталы. Автомобилям приходится буквально плыть, а пешеходам — передвигаться по временным деревянным настилам.
Также стало известно, что буря повредила крыши 110 домов в Ростовской области.
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