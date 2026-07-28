За минувшие сутки пожарные Ростовской области потушили 15 возгораний

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, 27 июля 2026 года спасатели также справились с четырьмя палами сухой травы и камыша и устранили последствия одной автоаварии.
Для выполнения этих работ были привлечены 236 специалистов и 59 единиц специальной техники.
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МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше