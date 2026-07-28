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За минувшие сутки пожарные Ростовской области потушили 15 возгораний

Были привлечены 236 специалистов и 59 единиц специальной техники.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, 27 июля 2026 года спасатели также справились с четырьмя палами сухой травы и камыша и устранили последствия одной автоаварии.

Для выполнения этих работ были привлечены 236 специалистов и 59 единиц специальной техники.

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