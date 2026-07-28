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При атаке БПЛА на автобус в Шебекине пострадали 19 человек

В Шебекине Белгородской области беспилотник атаковал гражданский рейсовый автобус. В результате пострадали 19 мирных жителей, сообщил 28 июля врио губернатор региона Александр Шуваев.

Источник: Life.ru

По предварительной информации, погибших нет. Восемнадцать пострадавших оперативно доставили в Шебекинскую центральную районную больницу.

У 15 человек диагностированы осколочные ранения. Ещё у троих, по предварительной оценке, выявлены акубаротравмы. Состояние шести пострадавших медики оценивают как тяжёлое.

После оказания первой помощи раненых планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода. При необходимости пациентов направят в федеральные медцентры.

В результате атаки повреждены рейсовый автобус и грузовой автомобиль. Осколками также посечена легковая машина. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате аварии с экскурсионным микроавтобусом в Ярославской области пострадали восемь человек, среди которых двое несовершеннолетних. 62-летний водитель Mercedes-Benz потерял контроль над машиной. Автомобиль вылетел в кювет и перевернулся. В момент аварии в салоне было 19 пассажиров.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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